Tale e Quale Show a rischio

Tale e Quale Show, il noto programma del venerdì sera di Rai 1, potrebbe essere archiviato. Secondo quanto riferito dalla testata Affari Italiani, Carlo Conti e la casa di produzione Endemol starebbero valutando di non mandare in onda la trasmissione nel 2026, considerando di farla slittare alla primavera 2027 o forse anche più in là.

Il motivo di questo possibile stop è che la Rai e il conduttore Carlo Conti starebbero pensando a come sostituire il programma. Sempre secondo Affari Italiani, Conti sarebbe intenzionato a ridare lustro a The Voice, attualmente trasmessa in versione Kids, Generation e Senior, tutte guidate da Antonella Clerici. L’idea è quella di far tornare in video il format originale della trasmissione e di “agganciarlo” al Festival di Sanremo, garantendo al vincitore di The Voice la partecipazione al Festival.

La scelta di riportare in vita The Voice e di dare respiro a Tale e Quale deriverebbe anche dalla volontà di proporre una novità in palinsesto. Nonostante Tale e Quale non abbia raccolto dati da flop nelle ultime stagioni, difendendosi bene sul fronte ascolti tv, è innegabile che inizi a risentire dell’usura tipica dei format che vanno in onda da anni. Nel 2025, la media di telespettatori è stata inferiore ai 3 milioni, con 2.971.000 utenti per uno share pari al 20,13%, numeri in costante discesa anno dopo anno. Se si trovasse la quadra su The Voice, Tale e Quale potrebbe andare in pausa o verso la cancellazione.