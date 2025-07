Tale e Quale Show 2025: il cast tra novità e ritorni sorprendenti

Il “Tale e Quale Show” è pronto a tornare sul piccolo schermo, con l’attesa 15esima edizione che debutterà il 26 settembre su Rai1. Il programma, condotto da Carlo Conti, rappresenta un vero e proprio appuntamento fisso del venerdì sera, richiamando milioni di telespettatori grazie alla sua formula collaudata.

Tra i nomi confermati della giuria c’è Giorgio Panariello, affiancato dalla coppia inedita formata da Insinna e Cirilli. Non manca il ritorno di Carmen Di Pietro, la cui presenza evoca ricordi nostalgici di un’epoca televisiva passata.

Il format, che mescola imitazioni e performance canore in diretta, si distingue per la sua capacità di unire elementi del passato e del presente. Con una media di tre-quattro milioni di spettatori per puntata e uno share vicino al 30%, il programma si dimostra un grande successo di pubblico. Carlo Conti, in veste di padrone di casa, si occupa di orchestrare un divertente mix di esibizioni, imprevisti e momenti di comicità.

La lineup di concorrenti di questa edizione include nomi noti degli show tv e alcune sorprese dal mondo dei reality. Tra i partecipanti si segnala Pamela Petrarolo, ex volto di “Non è la Rai”, il duo Le Donatella, e l’influencer Antonella Fiordelisi, insieme a Samuele Cavallo e Beppe Quintale.

La competizione si fa agguerrita, mentre il pubblico si chiede già chi potrà aggiudicarsi il premio finale, destinato a una causa benefica. Il mix di talento e risate promette un’altra stagione memorabile per “Tale e Quale Show”.