Tale e Quale Show 2023: i probabili concorrenti da scoprire

La nuova edizione di uno dei talent show più amati d’Italia si avvicina, e l’attesa dei fan è palpabile. “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti, tornerà su Rai 1 a settembre, promettendo un mix di musica, imitazioni e intrattenimento.

In vista dell’annuncio ufficiale del cast, previsto per la fine di luglio, si susseguono le voci sui possibili partecipanti. Secondo diverse fonti, tra cui Hit e Dagospia, molti volti noti avrebbero già partecipato ai provini. Tra i nomi emersi, spiccano il comico Beppe Quintale, il ballerino Samuel Peron, e Jonathan Kashanian, ex partecipante del “Grande Fratello”. Anche la showgirl Milena Miconi è in lizza.

Non mancano le presenze femminili, con candidature promettenti come quella della cantante Manuela Villa, dell’ex Miss Italia Denny Mendez, la prima vincitrice afroamericana del titolo, e Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta.

Dallo scenario dei reality, potrebbero arrivare anche Shaila Gatta, ex velina e ballerina, e la conduttrice Maria Monsè, quest’ultima in procinto di ricevere conferma. Sabina Stilo, storica showgirl degli anni ’90, starebbe cercando una nuova opportunità per tornare in tv.

Tra i candidati si fanno notare la cantante Mavi, già vista in “Made in Sud”, e le gemelle Provvedi, note come le Donatella, pronte a regalare performance indimenticabili.

Infine, la giuria resterà invariata, confermando la presenza di Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, che si avvicenderà con un quarto giurato a rotazione.