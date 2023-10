Tale e Quale, rivolta per la mancata vittoria di Ginevra: “Era identica”

Dopo un’esibizione horror con l’imitazione di Miley Cyrus e una riuscita a metà con Elodie, ieri Ginevra Lamborghini a Tale e Quale Show se l’è cavata alla grande con Madame. L’ex gieffina ha cantato Il Bene Nel Male ed – forse anche complice l’utilizzo dell’autotune – ha ricordato molto l’originale, sia nel look che a livello vocale. Sui social pioggia di complimenti per Ginevra e la sua versione di Madame e anche i giurati hanno apprezzato.

scusate ma ginevra lamborghini stasera è stata FENOMENALE cioè è impressionante #taleequaleshow pic.twitter.com/XOrWu3w2xK — 🐘 (@xbrsmile) October 27, 2023

Tale e Quale Show: i commenti alla performance di Ginevra.

La giudice speciale Alessia Marcuzzi si è alzata in piedi ed ha dichiarato di essere sconvolta dalla somiglianza: “Io sono già in piedi, sono sconvolta. Ginevra tu sei una vera rivelazione. Eri uguale, il trucco, la voce l’attitude, eri impressionante. Non so che altro dire“.

Loretta Gocci ha fatto il suo classico chapeau e Giorgio Panariello si è allineato facendo i complimenti alla concorrente: “Il timPro era uguale. Mi sei piaciuta, brava, mi hai convinto. Anche l’attiutude come ha detto Alessia era quello giusto e molto simile a Madame. Quindi ti dico che sei stata brava“.

Cristiano Malgioglio invece ha stroncato l’esibizione della Lamborghini: “Mi devo riprendere. Io stasera volevo una gioia da Ginevra. Invece più che bene, mi ha fatto male. Sei stata un’anCoscia dall’inizio alla fine. Io amo molto Madame, ti sei cimentata alla tua maniera. Mi dispiace però non mi sei piaciuta troppo“.

Alla fine Ginevra è finita al secondo posto ex aequo con Jasmine Rotolo, dietro a Luca Gaudiano (che ha imitato Tananai). Il risultato della classifica di Tale e Quale Show non è piaciuto a molti telespettattori e in tanti hanno protestato su Twitter. Va detto però che proprio la Lamborghini non ha ricevuto nessun punto dai social, che invece hanno premiato Cirilli e Paolantoni, Lorenzo Licitra e Luca Gaudiano.

Raga che paura Ginevra è stata IDENTICA stasera deve vincere lei #taleequaleshow — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 27, 2023

Ginevra stasera meritava di vincere…bravo anche Gaudiano ma basta far vincere sempre gli stessi. #taleequaleshow — Monia (@LagippaMonia) October 27, 2023