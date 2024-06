Tale e Quale: la cantante che potrebbe prendere il posto della Goggi

Lo scorso 24 maggio Loretta Goggi con un lungo comunicato affidato a Facebook ha rivelato che lascerà il ruolo di giurata a Tale e Quale Show per dedicare più tempo ai suoi affetti e alla famiglia. Da quel momento si è aperto il toto nomi per la sostituta di Loretta. Qualcuno ha parlato di Simona Ventura o Mara Venier, altri di Alessia Marcuzzi, Platinette o Andrea Delogu, ma c’è una famosissima cantante che di recente ha rivelato che non disdegnerebbe l’idea di approdare alla corte di Carlo Conti. In un’intervista rilasciata a Tag24, Orietta Berti ha ammesso che sarebbe disponibile a sbarcare nello show di Rai Uno, perché lei ama le novità.

“Io a Sanremo con un tormentone? Li non vanno tanto i tormentoni, anche se in questi ultimi anni sì. Sanremo è più per le canzoni classiche, quella da ascoltare in intimità ma non lo so questo succederà. Accadrà quando avrò tra le mani una canzone per raccontare qualcosa.

Se sono veri i rumor e se mi piacerebbe sostituire la grande Loretta Goggi a Tale e Quale Show? Sì a me piacciono tutte le novità. Mi piacerebbe anche presentare, perché no con una bella scarpetta in mano.

La mia esperienza con Fiorello? Beh mi fa piacere cantare con Fiorello (super spoiler dato che lui non è annunciato nel cast ndr) per me è un grande onore perché l’ho sempre ammirato. Nel suo ruolo lui è il numero uno perché sa ballare, sa cantare, sa imitare, sa intrattenere le persone. La cosa più bella è che lui mette a proprio agio i professionisti facendogli fare delle cose assurde, a me alle 4:30 del mattino mi ha chiesto di cantare una canzone con il testo di Fabio Rovazzi in una canzone delle mie quindi non sapevo se la metrica potesse combaciare bene”.