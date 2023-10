Tale e Quale: ex vippona al posto di Maria Teresa Ruta costretta allo stop causa infortunio

L’ex vippona Maria Teresa Ruta non parteciperà alla prossima puntata di Tale e Quale Show perché si è rotta una costola. Questo è quello che ha scritto nero su bianco TvBlog che ha anche spoilerato il nome di chi la sostituirà. Carlo Conti nel deciderlo ha deciso di “restare in famiglia” dato che al posto della conduttrice salirà sul palco sua figlia Guenda Goria.

“Cattive notizie per Maria Teresa Ruta” – si legge su TvBlog – “Secondo quanto apprendiamo la nota conduttrice televisiva ha sùbito un piccolo infortunio. Per fortuna niente di grave, ma pare che l’ex conduttrice della Domenica Sportiva sia stata vittima di una frattura durante la preparazione della sua prossima esibizione nello show del venerdì sera di Rai1″. Nel dettaglio si sarebbe rotta addirittura una costola. “Nello specifico pare che Maria Teresa Ruta si sia rotta una costola. Questa cosa le impedisce di sostenere la prova nella quinta puntata di Tale e quale show, in cui doveva imitare Elettra Lamborghini”.

Sarà Guenda Goria, quindi, a imitare Elettra Lamborghini.

Ovviamente non sappiamo se e quando Maria Teresa Ruta potrà rientrare in gioco a Tale e Quale Show. Lo stop forzato può durare una settimana come fino alla fine del programma, quel che è certo è che finché lei non si riprenderà al suo posto ci sarà sua figlia Guenda Goria.

L’ex vippona aveva sostenuto il provino per Tale e Quale Show anche un paio di anni fa, non superando mai l’ultima selezione. Ora è riuscita a rientrarci in qualità di riserva (forse momentanea).