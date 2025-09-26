21.7 C
Talco in tour: ritorno alle origini a Marghera e oltre

Il tour per i 20 anni dei Talco è pronto a tornare in Italia, dopo il sold out al Legend Club di Milano. Questa tappa rappresenta una straordinaria opportunità per rivivere i momenti salienti della loro carriera, che ha segnato la scena ska-punk europea.

Il tour continuerà in autunno con quattro date imperdibili. La prima si terrà a Marghera, un ritorno alle origini della band, all’interno del Mediterranea Fest. Questo festival, organizzato da Mediterranea Saving Humans, si svolgerà dal 2 al 5 ottobre al Centro Sociale Rivolta di Marghera e offrirà quattro giorni di incontri, musica e performance, con l’obiettivo di promuovere la pace e la solidarietà.

I Talco hanno espresso la loro gioia per il sold out di Milano, sottolineando che non è mai scontato in un contesto musicale come quello attuale, dove la musica indipendente fatica a trovare spazio. La band ha deciso di portare il tour nel luogo in cui tutto è iniziato, con una scaletta che coprirà i loro album storici, da “Tutti Assolti” a “Videogame”.

Formatisi a Marghera, i Talco sono noti per la loro fusione di ska-punk, punk-rock e sonorità folk. I loro testi affrontano temi sociali e politici, conquistando un pubblico non solo in Italia, ma anche all’estero. Con album come “Combat Circus,” “Silent Town” e “And the Winner Isn’t,” la band si è affermata come una delle realtà più importanti della scena ska-punk contemporanea, esibendosi in migliaia di concerti nel mondo.

