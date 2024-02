Take-Two Interactive taglia le stime sui ricavi. Titolo crolla

– Si muove in ribasso il titolo Take-Two Interactive Software, che passa di mano in perdita del 7,15%.

A pesare sulle azioni è la decisione presa dal produttore di videogame che ha rivisto al ribasso le previsioni sui ricavi per l’esercizio fiscale 2024: il giro d’affari è atteso nel range 5,25-5,30 miliardi di dollari rispetto alla forchetta di 5,45-5,55 miliardi stimata in precedenza. Take-Two stima per il quarto trimestre vendite comprese tra 1,27 e 1,32 miliardi di dollari contro gli 1,51 miliardi del consensus.

La tendenza ad una settimana del distributore globale di videogiochi è più fiacca rispetto all’andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

L’esame di breve periodo di Take-Two Interactive Software classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 159,7 USD e primo supporto individuato a 153,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 165,5.