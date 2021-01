Gary Barlow parla della reunion dei Take That: secondo il cantautore britannico i cinque ragazzi torneranno insieme, probabilmente anche con Robbie Williams.

I Take That stanno per tornare. Parola di Gary Barlow. Il cantautore britannico ha dichiarato che i ragazzi sono per lui “una casa, un porto sicuro“. Dichiarazioni importanti che aprono a uno dei ritorni più attesi dai fan di tutto il mondo. Intervistato dal tabloid Daily Mirror, l’artista ha affermato, senza mezzi termini: “Penso proprio che ci sarà la reunion“. E adesso le speranze di poter rivedere i cinque ragazzi di nuovo insieme è più viva che mai.

Reunion di Take That: le parole di Gary Barlow

Se non sarà nel 2021, sarà comunque entro breve tempo. Gary Barlow è convinto che la storia dei Take That non sia finita qui, e i cinque torneranno presto a cantare insieme.

Il 50enne cantautore inglese ha dichiarato: “Una delle grandi emozioni di essere parte di una band è che non sai mai cosa succederà, canzone dopo canzone. Il gruppo è un ambiente meraviglioso, un rifugio sicuro. È un posto dove tornare quando ti sei esibito da solo e senti che è tempo di tornare a casa“.

Take That: dallo scioglimento alla reunion

Fondata nel 1990, ormai più di trent’anni fa, la boyband che ha lanciato la carriera di Robbie Williams è in realtà ancora attiva, ma solo con Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald. Nel 2014 aveva lasciato il gruppo Jason Orange, mentre Robbie Williams aveva salutato tutti già nel 1995 per dedicarsi alla propria carriera solista. Tuttavia, negli ultimi tempi non erano mancate riunioni estemporanee, come quella nel 2018 per la finale di X Factor UK, show che vedeva proprio Williams tra i giudici.

Nel pieno della pandemia i Take That si erano già rivisti in occasione di un’iniziativa virtuale, senza però riuscire a coinvolgere Orange. Stavolta però per Barlow c’è molto ottimismo. Che stia per arrivare il momento di una reunion completa della boyband?

