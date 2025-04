TAKE THAT: Edizione in Vinile per il 30° Anniversario di ‘Nobody Else’

Per celebrare il 30° anniversario del loro terzo album “Nobody Else”, i Take That annunciano l’uscita per la prima volta in vinile, disponibile dal 6 giugno in edizioni speciali. Questo album, pubblicato l’8 maggio 1995, rappresenta un momento cruciale per la band britannica, segnando il loro massimo commerciale prima della separazione nel 1996. Al suo interno si trovano alcuni dei loro successi più noti, tra cui “Sure”, “Back for Good” e “Never Forget”.

La riedizione include diversi formati: 2LP Deluxe in vinile arancione marmorizzato, 1LP in vinile rosa traslucido (esclusiva dello store ufficiale), 1LP in vinile nero, 2CD e formato digitale. Le edizioni deluxe e digitale conterranno anche brani inediti, tra cui la bonus track giapponese “All That Matters To Me” e registrazioni live dal Nobody Else Tour del 1995, oltre a un remix del brano “Hanging Onto Your Love”.

La tracklist dell’album include “Sure”, “Back For Good” (Radio Mix), “Never Forget” e altre canzoni. I Take That, formatosi nel 1989, hanno ottenuto un successo immediato con i loro primi due album. “Nobody Else” ha venduto oltre 6 milioni di copie e raggiunto la prima posizione in 11 paesi. L’uscita di Robbie Williams nel 1996 ha portato alla loro separazione, seguita da una pausa di nove anni prima della reunion del 2005. Da allora, la band ha pubblicato diversi album di successo, inclusi “Progress” e “Odyssey”. Nel 2023, con l’uscita del loro 9° album “This Life”, hanno raggiunto nuovamente la vetta delle classifiche britanniche.