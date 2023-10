Take That 📣 Annunciato il Grande Ritorno dei Take That!

La band arriverà in italia con quattro date nel 2024! Le date:

📆 7 luglio 2024 | Marostica, Piazza Castello

📆 8 luglio 2024 | Roma, Auditorium Parco della Musica

📆 10 luglio 2024 | Trani, Piazza Duomo

📆 11 luglio 2024 | Bologna, Sequoie Music Park 🎫 Biglietti in vendita generale dalle ore 10.00 di giovedì 19 ottobre! Scopri i dettagli: