Take Off, ricavi in crescita del 10% nei primi 9 mesi 2022

– Take Off, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha registrato ricavi caratteristici pari a circa 19,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, in crescita del 10,2% rispetto a 17,8 milioni di euro al 30 settembre 2021. Relativamente al terzo trimestre 2022, i ricavi caratteristici si attestano a circa 6,7 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto a 6,3 milioni di euro nel terzo trimestre 2021.

“Siamo soddisfatti della crescita dei ricavi ottenuta nei primi nove mesi del 2022 +10%, generata, in un contesto difficile a causa delle incertezze sugli andamenti futuri dell’economia, dai driver strategici su cui si fonda il nostro modello di business: modello di scontistica customizzato, gestione razionale del magazzino, forte attenzione verso la customer experience e scalabilità dell’e-commerce proprietario”, ha commentato l’AD Aldo Piccarreta.