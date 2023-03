Takashi Kiryu è il nuovo presidente di Square Enix

Yosuke Matsuda non sarà più il presidente di Square Enix Holdings, gigante di videogiochi e contenuti multimediale che si occupa tra gli altri dei franchise storici Final Fantasy e Dragon Quest. Al suo posto assumerà il controllo Takashi Kiryu, attuale direttore della compagnia. Il cambiamento verrà ufficializzato a giugno in occasione del 34esimo meeting degli investitori di Square Enix. La società ha commentato così il cambio di guardia: “Visto il rapido cambiamento dell’industria nel settore dell’intrattenimento, il cambiamento proposto vuole riformare il team di management con l’intento di adottare tecnologie in evoluzione, e massimizzare la creatività di Square Enix in modo da continuare a offrire giochi e prodotti ancora migliori provenienti da tutto il mondo”.