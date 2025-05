Tajani sul Mes: Ultime Notizie e Dichiarazioni Oggi

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha dichiarato che il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) non è attualmente una priorità. Parlando a un convegno sull’Europa, ha affermato che Forza Italia è disposta a votare a favore del Mes, ma solo con un adeguato controllo democratico, evidenziando una visione più europeista rispetto ad altri partiti come Fratelli d’Italia e la Lega.

Tajani ha messo in evidenza come le attuali priorità siano la costruzione della pace in Ucraina e in Medio Oriente, sottolineando l’importanza di un impegno comune per la pace. Ha concordato con le posizioni del Papa, affermando che la Russia deve assumersi le proprie responsabilità e che non può esserci un esito che porti alla sconfitta dell’Ucraina.

In merito all’Unione Europea, Tajani ha avvertito contro tentativi di distruggere il progetto europeo, definendoli scellerati e dannosi per i cittadini. Ha ribadito il suo forte europeismo, esprimendo la necessità di difendere la costituzione europea. Ha citato Dante Alighieri come “il primo europeista della storia” e Alcide De Gasperi, ricordando il suo contributo alla Repubblica italiana.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com