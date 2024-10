Tajani risponde all’attacco israeliano alle basi Unifil in Libano: la dura reprimenda ai ministri Herzog e Katz

Antonio Tajani, il Ministro degli Esteri italiano, ha espresso una posizione decisa riguardo a Israele durante un’intervista a “Dritto e Rovescio”, trasmessa su Rete 4. Il tema centrale della discussione è stato l’attacco alle basi Unifil, la missione dell’ONU nel sud del Libano, avvenuto il 10 ottobre. Tajani ha definito l’evento “inaccettabile” e ha fornito aggiornamenti relativi alla salute dei soldati italiani coinvolti.

Il Ministro ha ricostruito i fatti, criticando i comportamenti di Katz e Herzog, che, durante i colloqui, avrebbero fornito assicurazioni sulla sicurezza. Ha sottolineato che si è trattato di più episodi distinti, intervallati da pochi giorni. L’attacco è stato descritto come una “operazione militare” svolta dai soldati israeliani, che ha causato ferite a due militari indonesiani.

Tajani ha ribadito gli obiettivi della missione Unifil, che includono la prevenzione di un conflitto militare tra Hezbollah e Israele e il disarmo delle milizie, spingendo Hezbollah a ritirarsi oltre il fiume Litani. Tuttavia, la situazione è stata complicata dall’avvicinamento di Hezbollah al confine e dai relativi attacchi contro Israele, spingendo le forze israeliane a voler allontanare Hezbollah oltre il Litani.

Il ministro ha anche segnalato che le forze delle Nazioni Unite dovrebbero stabilirsi fino al fiume e che l’esercito libanese dovrebbe subentrare per rimuovere Hezbollah. Nonostante la gravità degli eventi, Tajani ha rassicurato che nessun soldato italiano è rimasto ferito, anche se un colpo di mortaio è esploso vicino alla loro caserma.

In chiusura, ha sottolineato che, pur definendo l’attacco come inaccettabile, la salute dei soldati italiani rimane intatta, dissipando preoccupazioni su feriti tra le truppe italiane. L’intervento del Ministro delinea una posizione ferma dell’Italia nei confronti delle tensioni in Libano e della sicurezza delle proprie truppe coinvolte nella missione Unifil.