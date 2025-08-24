Tajani risponde a Salvini: la politica estera e l’idea di dialogo

Il ministro degli Esteri ha affrontato la polemica tra il vicepremier Salvini e il presidente francese Macron. Durante un incontro a Rimini, Antonio Tajani ha sottolineato che “per far valere le proprie ragioni, si vince con la forza delle idee, non con la violenza delle parole”. Tajani ha ricordato che la gestione della politica estera spetta principalmente al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri, utilizzando sempre un tono calmo.

La controversia è iniziata quando Matteo Salvini ha criticato Macron per la sua posizione sull’invio di truppe in Ucraina. In un incontro programmato con i sostenitori della Lega a Pinzolo, Salvini ha definito Macron “permaloso” e ha affermato che l’80% dei francesi desidera la sua partenza. Questa affermazione ha suscitato una reazione forte da parte della Francia e ha portato all’invito dell’ambasciatrice italiana all’Eliseo.

Il Partito Democratico ha risposto attraverso la segretaria Elly Schlein, che ha dichiarato che le provocazioni di Salvini non solo mettono in difficoltà il governo, con Tajani e Meloni che discutono il ruolo del loro alleato leghista in politica estera, ma imbarazzano anche il Paese. Al momento, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla questione.