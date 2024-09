Tajani riporta in primo piano lo Ius Scholae: scontro riacceso con Matteo Salvini

La proposta di legge sullo Ius Scholae sta causando tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra, in particolare tra Forza Italia e la Lega di Matteo Salvini. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha recentemente promosso l’idea di attribuire la cittadinanza italiana ai figli di immigrati che completano un ciclo scolastico in Italia, sottolineando l’importanza di concedere diritti meritati per non apparire come un centrodestra retrivo. Questa posizione ha però innescato una dura reazione da parte della Lega, rappresentata dal vice-segretario Andrea Crippa, il quale ha affermato che la cittadinanza debba essere conquistata attraverso un percorso di integrazione e rispetto dei valori italiani.

Lo Ius Scholae è solo uno dei vari temi che alimentano le divergenze tra Forza Italia e la Lega. Infatti, le tensioni si estendono anche ad altre questioni come l’autonomia regionale e le riforme fiscali, ma il dibattito sulla cittadinanza si è rivelato particolarmente divisivo. Salvini e i suoi sostenitori si oppongono a qualsiasi modifica della legge sulla cittadinanza, mentre Tajani, sostenuto da Forza Italia, chiama a una revisione della normativa per riflettere meglio i cambiamenti socio-culturali in atto.

Questa conflittualità potrebbe avere ripercussioni più ampie all’interno della maggioranza, poiché Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio, cerca di mantenere un fragile equilibrio tra le diverse anime del centrodestra. La Meloni, infatti, dovrà gestire le diverse posizioni tra la Lega, che sostiene un approccio più conservatore, e Forza Italia, che si mostra aperta a una maggiore inclusione e diritti civili.

Le divergenze rappresentano una sfida significativa per il governo, che sta anche affrontando negoziati complicati con l’opposizione, in particolare riguardo alla governance della RAI e alla definizione del prossimo Piano strutturale di bilancio. La situazione attuale mette a rischio l’unità della coalizione, rendendo difficile il lavoro del governo in un contesto politico già delicato.