Tajani ricorda Berlusconi: l’emozionante video sui social

Due anni dopo la morte di Silvio Berlusconi, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha commemorato attraverso un video sui social. Tajani ha condiviso aneddoti personali, sottolineando l’importanza dell’uomo Berlusconi oltre il suo ruolo di imprenditore e politico. Ha affermato che “non c’è un grande imprenditore o politico senza un grande uomo” dietro di loro.

Il video include ricordi del supporto di Berlusconi nei momenti difficili della vita di Tajani, in particolare durante la morte dei suoi genitori. Tajani ha raccontato che Berlusconi lo incoraggiò a rimanere vicino a sua madre, anche mentre era in coma, affermando che l’avrebbe comunque ascoltata. Incredibilmente, durante il funerale del padre di Tajani, Berlusconi si inginocchiò davanti alla bara per dieci minuti in preghiera, un gesto che il Ministro ha descritto come rivelatore del vero carattere di Berlusconi, diverso da come veniva comunemente rappresentato.

Il video si chiude con una dedica di Tajani, che esprime la convinzione che Berlusconi lo stia osservando “da lassù con il suo sorriso bonario”. La scritta finale ricorda Berlusconi come un grande imprenditore, politico e uomo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it