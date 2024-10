Tajani presenta lo Ius Italiae: Proposta di Cittadinanza di Forza Italia Sotto Critica della Lega a Pontida

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presentato a Milano una nuova proposta di legge avanzata da Forza Italia, chiamata Ius Italiae, che prevede la possibilità per gli stranieri di ottenere la cittadinanza italiana già a 16 anni. Questa proposta è stata accolta con forti critiche dalla Lega, i cui giovani militanti si sono espressi contro il vicepremier durante un incontro a Pontida.

Tajani ha enfatizzato che la società sta cambiando e il centrodestra non può permettersi di essere retrogrado riguardo a questo tema. La proposta consente agli stranieri nati in Italia da genitori stranieri o arrivati nel Paese entro i 5 anni, che abbiano frequentato e superato con successo dieci anni di scuola dell’obbligo, di diventare cittadini italiani al compimento dei 16 anni. La richiesta di cittadinanza deve essere presentata da un genitore, ma in assenza di quest’ultimo, il ragazzo potrà farlo al compimento dei 18 anni.

In merito alla trasmissione della cittadinanza per Ius Sanguinis, Tajani ha dichiarato che si prevede una riduzione della catena genealogica, limitando il diritto di trasmissione fino al bisnonno. Sono inoltre previsti aumenti nei costi delle pratiche burocratiche, fissati a 600 euro, mentre i Comuni avranno un anno per gestire le domande.

Il tempo di attesa per l’ottenimento della cittadinanza attraverso matrimonio, adozione di maggiorenni e residenza verrà ridotto dagli attuali tre anni a 12 mesi, con la possibilità di un massimo di 18 mesi di proroga. Tuttavia, la proposta ha generato forti reazioni tra i membri della Lega, che hanno contestato Tajani con cori e striscioni durante la loro manifestazione a Pontida. Matteo Salvini ha tentato di smorzare le tensioni, sottolineando che quegli insulti provenivano da pochi membri e scusandosi a nome loro.

In sintesi, la proposta Ius Italiae rappresenta un tentativo di aggiornare le norme sulla cittadinanza italiana, ma è già al centro di un acceso dibattito politico, evidenziando le divisioni all’interno della coalizione di governo e le diverse visioni su un tema delicato come quello dell’immigrazione e della cittadinanza.