Tajani: nuova tassa sull’oro per contrastare l’evasione

Il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato l’importanza di contrastare l’evasione fiscale attraverso diverse direzioni, tra cui quella di “far emergere tutto”. In questo contesto, si inserisce la proposta della nuova tassa sull’oro in arrivo con la Manovra 2026. La proposta è stata avanzata nell’ambito dell’evento “I sistemi informativi del fisco per il contrasto all’evasione fiscale” alla Camera dei Deputati.

Tajani ha spiegato che l’obiettivo è quello di far emergere l’oro non denunciato, abbassando la tassazione per la denuncia, in modo da avvantaggiare cittadini, banche e chi ha fatto acquisti non registrati in passato. La proposta è stata inserita in un emendamento alla Manovra 2026, che prevede oltre 5.700 modifiche richieste da maggioranza e opposizione.

La nuova tassa sull’oro permetterebbe di far avere più soldi nelle casse dello Stato e di trasformare tutto ciò in proprietà legittime. La tassa funziona come una pace fiscale sul metallo prezioso, con una doppia possibilità: far entrare nelle casse dello Stato risorse per circa due miliardi di euro e dare a cittadini e cittadine la possibilità di pagare una tassazione più bassa in caso di monete e lingotti senza documentazione.

Attualmente, le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’oro da investimento vengono tassate con una imposta del 26 per cento sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. La proposta ipotizza una tassazione ridotta, almeno alla metà, per far emergere l’oro da investimento. Sia Forza Italia che la Lega hanno avanzato la proposta di una sanatoria di questo tipo, con aliquote rispettivamente del 13 per cento e del 12,5 per cento.