Tajani: Italia per diritto internazionale in America Latina

Il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha espresso la posizione dell’Italia sulle tensioni nell’area latino-americana. Secondo lui, l’Italia sostiene il primato del diritto internazionale e la preminenza della diplomazia nella risoluzione delle controversie. Tajani sottolinea inoltre l’importanza della cooperazione tra Stati per contrastare il narcotraffico e tutelare le vite umane. La sua dichiarazione è stata resa pubblica tramite un messaggio su una piattaforma di social media. Il messaggio è stato scritto in due lingue, italiano e spagnolo, per raggiungere un pubblico più ampio. La versione in spagnolo ribadisce la posizione dell’Italia, sottolineando la necessità di cooperazione tra gli Stati per affrontare il narcotraffico e proteggere la vita umana.

