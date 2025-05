Tajani: “Italia è leader nella salvaguardia dei diritti umani”

Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, ha criticato le polemiche violente in Parlamento, sottolineando che l’Italia ha fatto molto per salvare bambini palestinesi, contrastando l’odio e le strumentalizzazioni. Durante il Congresso nazionale dei giovani azzurri, ha affermato che chi salva vite fa più per la pace rispetto a chi organizza manifestazioni senza proposte concrete, come il ritiro dell’ambasciatore israele. Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia nell’invio di aiuti nella Striscia di Gaza tramite le Nazioni Unite.

Parlando di cittadinanza, Tajani ha chiarito di non essere favorevole alla legge sull’immigrazione clandestina, ma ha proposto che gli studenti regolarmente residenti in Italia possano ottenere la cittadinanza, affermando che essere forti nella propria identità non deve generare paura verso gli immigrati.

Infine, ha difeso la scelta di ospitare Fedez al Congresso, sostenendo che ascoltare diverse voci sui problemi sociali è fondamentale. Ha sottolineato l’importanza di un movimento giovanile che promuova un confronto autentico piuttosto che essere una semplice replica del partito, con l’obiettivo di formare dirigenti responsabili e capaci.

