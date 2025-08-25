Tajani in Ucraina: Italia non invierà truppe ma sostegno attivo

Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha dichiarato che Putin è disponibile a riprendere i negoziati iniziati a Istanbul, prima di un incontro diretto con Zelensky. Il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza della presenza di truppe straniere in Ucraina dopo la guerra. In risposta, il ministro Tajani ha affermato che non ci saranno truppe italiane nel Paese, ma l’Italia potrebbe offrire assistenza nello sminamento.

Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti, Trump, ha esortato a mettere fine a quella che ha descritto come una carneficina senza senso. Tragicamente, è stata confermata la morte di Luca Cecca, un volontario italiano che era disperso in Ucraina dal gennaio scorso.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di crescente tensione e di sviluppi significativi nel conflitto in corso, mentre le varie parti cercano di trovare soluzioni diplomatiche.