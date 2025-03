Tajani Critica Salvini: La Lega contro il Riarmamento dell’UE

Non si placano le tensioni all’interno della maggioranza di governo in Italia. Matteo Salvini continua la sua opposizione al piano di riarmo dell’Unione Europea da 800 miliardi, lanciando un’iniziativa della Lega per invitare Ursula Von der Leyen a riconsiderare il progetto. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, cerca di contenere Salvini, affermando che l’alleanza deve rimanere leale ma non subire pressioni. Durante un convegno a Firenze, Tajani ha criticato indirettamente coloro che ostacolano la strategia del governo Meloni in Europa, richieste di “buonsenso” e un approccio costruttivo.

Tajani ha enfatizzato che Forza Italia è un partito forte e non piegherà i propri ideali difendendo i valori del partito e della coalizione. In questa stessa giornata, la Lega ha ufficializzato la sua proposta di discutere il piano di riarmo europeo, affermando che gli europei meritano investimenti in settori come lavoro e sanità, piuttosto che in armamenti.

Salvini ha dichiarato che l’attuale proposta di riarmo è già “nata morta” e si è appellato per un dibattito approfondito in Aula, denunciando che la presidente della Commissione Europea starebbe evitando il confronto. Le continue divergenze tra Salvini, Tajani e Meloni mettono in luce fragilità all’interno della maggioranza, suggerendo che il clima politico è teso e critico, con i leader di Forza Italia scontenti delle mosse di Salvini. Le affermazioni di Tajani nel convegno evidenziano la necessità di unità e chiarezza nelle linee politiche del governo.