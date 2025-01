Tajani alla prima della Norma a Catania: “Felice di essere qui”

Il vicepremier Antonio Tajani è giunto al Teatro Massimo Bellini di Catania per l’inaugurazione della Stagione di Opere e Balletti 2025, che presenta la celebre opera “Norma” di Vincenzo Bellini, in occasione del 190º anniversario della morte del compositore. La direzione è affidata a Leonardo Sini, mentre regia, scene e costumi sono curati da Hugo De Ana. I soprani Irina Lungu e Carmela Remigio si alterneranno nel ruolo principale di Norma.

Tajani ha espresso la sua gioia per essere presente a Catania, una città rinomata per la sua ricca cultura e il prestigioso teatro. Durante un incontro con i giornalisti, ha sottolineato l’emozione di partecipare a un evento che celebra l’arte di Bellini. Ha anche accennato al suo impegno successivo, che lo vedrà a Caltagirone per commemorare don Sturzo.