Taglio del canone Rai, Salvini rassicura dopo il no di Forza Italia

Dopo il rifiuto di Forza Italia al taglio del canone Rai, in contrapposizione con la posizione della Lega, il vicepremier Matteo Salvini ha commentato che non ha parlato direttamente con Antonio Tajani, ma mantiene un contatto tramite messaggi. Salvini ha affermato di parlare quotidianamente con Giorgia Meloni, rassicurando che non ci sono problemi nella maggioranza e che si hanno davanti tre anni importanti di lavoro. Ricordando la posizione di Silvio Berlusconi, Salvini ha detto che il canone è percepito come una tassa, ma non si dovrebbe annullare. Ha concluso sottolineando che il taglio di 20 euro rappresenta un segnale di attenzione da parte del governo.

Antonio Tajani ha poi risposto alle accuse che le decisioni di Forza Italia siano sempre influenzate dalla famiglia Berlusconi, affermando di non prender ordini da nessuno e di avere una posizione chiara riguardo al canone Rai. Tajani ha affermato che la posizione di Forza Italia non è mai cambiata e che l’emendamento proposto dalla Lega, che intende ridurre il canone, non sarebbe mai stato votato dal partito. Ha inoltre criticato la spesa di 430 milioni di euro per il canone, suggerendo che tali fondi potrebbero essere utilizzati per ridurre le imposte, specialmente in sanità e per un pacchetto di alleggerimento fiscale.

Tajani ha difeso la crescita e la posizione di Forza Italia nelle ultime elezioni, sottolineando la propria convinzione nell’integrità del partito e del suo peso politico. Ha anche risposto a chi sostiene che la Lega detiene il secondo posto tra i partiti del centrodestra, affermando che i numeri delle ultime elezioni europee dimostrano il contrario. Le fonti della Lega, tuttavia, hanno evidenziato che la Lega conta 94 parlamentari, mentre Forza Italia ne ha 68, suggerendo che il rapporto di forza tra le due forze politiche non è a favore di Forza Italia.

L’incontro tra le posizioni di Forza Italia e Lega continua a essere un tema caldo, con il governo che si trova in una fase di negoziato complicato per raggiungere un accordo su questioni chiave come il canone Rai.