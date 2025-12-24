Taglio ai farmaci innovativi in Italia

Le polemiche sul taglio in Manovra al fondo per i farmaci innovativi non si placano. Dal 2026, le risorse calano di 140 milioni di euro, somma utilizzata per aumentare dello 0,1% il budget dei farmaci ospedalieri, portando così allo 0,3% l’incremento complessivo per questa voce. Si tratta di fondi e risorse utili a garantire la rimborsabilità da parte del Sistema sanitario nazionale (Ssn) per sostenere la spesa delle Regioni nell’acquisto di farmaci costosi ma fondamentali per le cure di migliaia di pazienti.

Francesco Cognetti, coordinatore del Forum che riunisce le 75 Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri ed Universitari Italiani, ha espresso preoccupazione per i rischi dei tagli, sottolineando come la soluzione adottata produrrà la diluizione dei nuovi farmaci anche quelli ad elevata attività terapeutica in un ambito molto vasto. Ciò potrebbe avere conseguenze negative sui pazienti oncologici, che potrebbero non avere accesso a terapie importanti.

Cognetti ha anche criticato l’incremento del fondo della farmaceutica ospedaliera, definendolo troppo esiguo per soddisfare tutte le necessità assistenziali, e ha sottolineato la necessità di riformulare e rivisitare i criteri di selezione dei farmaci da collocare nel fondo. Inoltre, ha evidenziato il ritardo con cui i farmaci arrivano ai pazienti, con tempi di attesa di quasi due anni dalla registrazione EMA fino all’inserimento nei Prontuari Regionali, tra i più lunghi d’Europa.

Infine, Cognetti ha espresso preoccupazione per la mancanza di interventi sulla carenza di medici e infermieri, con un incremento minimo di nuovi professionisti e aumenti salariali insufficienti per affrontare le necessità reali. Ha concluso che finché la sanità continua ad essere gestita con una visione contabile e non strategica, ci saranno conseguenze negative sulla cura dei pazienti e sulla capacità del settore di produrre e attrarre investimenti in Italia.