Tagliatelle autunnali: crema di zucca e zucchine vegan

Da stranotizie
Tagliatelle autunnali: crema di zucca e zucchine vegan

Nell’ultima puntata della trasmissione “Dalla parte degli animali” su Rete 4, lo chef vegan Emanuele Rengo, docente presso la VEGANOK Academy, ha presentato un delizioso piatto di tagliatelle fresche con crema di zucca e zucchine. Questa ricetta, preparata in diretta, celebra i sapori autunnali, combinando la dolcezza della zucca con la leggerezza delle zucchine, esaltando l’uso di ingredienti freschi e locali.

Se non hai avuto modo di seguire l’episodio, puoi recuperarlo in qualsiasi momento on demand su Mediaset Infinity. Non dimenticare di sintonizzarti per le prossime ricette vegan, ogni domenica alle 10:05 su Rete 4 o alle 15:05 su La5.

