Goethe affermava che all’inizio della letteratura occidentale ci sono Omero e i tragici greci e che il resto è solo imitazione. Questo concetto può essere applicato anche alla cucina, dove un piatto classico può essere reinterpretato e arricchito con nuovi ingredienti e tecniche. Un esempio di questo è la ricetta delle tagliatelle con pancetta, caso muscio irpino e parmigiano, che si ispira a uno schema classico ma aggiunge un tocco di originalità.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono 400 grammi di tagliatelle, 100 grammi di pancetta, 200 grammi di caso muscio irpino, 50 grammi di burro, grani di pepe e uno spruzzo di parmigiano grattugiato. Dopo aver cotto le tagliatelle al dente, vanno scolate e condite con il burro, poi aggiungere la pancetta tagliata a strisce corte e sottili, il caso muscio diviso in piccoli dadi e il pepe. Il tutto va messo in una teglia da forno calda e coperto con uno spruzzo di parmigiano.

Questa ricetta può essere considerata una variante creativa di uno schema classico, dove la pasta lunga, un salume dal sapore largo e pacato, un formaggio a pasta molle e la sapiente forza del fuoco concorrono a formare un equilibrato “composto”. Alcune persone sostituiscono le tagliatelle con gli spaghetti, il caso muscio con la caciotta e la pancetta con il prosciutto cotto, ma la percezione primaria rimane sostanzialmente la stessa.

Il “Modà” dell’Azienda Sorrentino, un vino vivace e elegante, si abbina perfettamente a questo piatto, bilanciando l’inclinazione verso un sapore pacioso e flemmatico dettato dalle tagliatelle e dal caso muscio. La scelta di utilizzare il caso muscio irpino e il “Modà” dell’Azienda Sorrentino dimostra la consapevolezza dell’originalità del piatto e la capacità di controllarne qualità e misura.