Tagli nella seconda puntata di Battiti Live, cosa è sparito

Dopo il grande successo della settimana scorsa (22% di share “senza i fratelli Rodriguez”), ieri sera sui Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Battiti Live. Sul palco di Molfetta si sono esibiti molti artisti con le loro hit estive, da Paola e Chiara Festa Totale a Cristiano Malgioglio con Fernando. I telespettatori però hanno notato alcuni tagli (qui per vederli) e in diversi utenti si sono lamentati. Battiti Live infatti va in diretta su Radio Norba Tv e solo qualche settimana dopo approda a Mediaset, che può quindi decidere ti “sistemare” le puntate.

Tagli nella seconda puntata di Battiti Live 2024.

Dalla seconda puntata sarebbe sparito un pezzo dell’intro in cui Ilary Blasi scherzando dice: “Se sono pronta per partire? No! Non ho voglia, io passavo di qui per caso“. Tagli anche per il botta e risposta della Blasi con Tony Effe, in cui la conduttrice chiede al rapper di farsi una foto con la figlia Chanel. Scomparso poi un fuori programma di Tananai e Annalisa e una gaffe di Ilary fatta con Fred De Palma.

Onestamente gli strafalcioni di Ilary e le sue battute non stonano affatto in un programma fresco, giovane e musicale come Battiti Live (qui non ci sono dinamiche da incentivare o racconti da portare avanti e trattare con attenzione). A questo punto non mi stupirei se il prossimo anno a Battiti Live arrivasse lei…

O magari Myrta, che aprirebbe lo show con un bel: “Ma che pubblico PAZZZZEŠCÕ. Amici miei belli come state?“.

Hanno tagliato la parte dove Ilary chiama la canzone di Fred notti magiche invece che notte cattiva e Alvin le ricorda che fatta na certa non capisce più nulla #BattitiLive pic.twitter.com/FzxSgs8qPh — Daniele (@__Clemens_) July 15, 2024

Hanno tagliato tutti i momenti iconici e la gaffe di ilary (adesso quella con fred) #BattitiLive — Sara 🤍💎 (@sara13100613) July 15, 2024

Scusate ma mi hanno tagliato il momento di Ilary con Fred De Palma e Tony Effe?

I momenti iconici me li levano… #BattitiLive — Christian (@Christi34772978) July 15, 2024

Battiti live, il comunicato Mediaset sulla seconda puntata.