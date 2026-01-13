Tagli alla spesa pubblica in Italia

Il ministero dell’Economia ha pubblicato un bando per reclutare nuovi funzionari con l’obiettivo di aiutare i ministeri a tagliare la spesa. I funzionari saranno assunti a tempo indeterminato e faranno parte di un contingente di quasi trecento esperti in revisione della spesa, tra cui 33 “elevate professionalità” con stipendi che possono arrivare fino a centomila euro l’anno.

I vincitori del concorso dovranno occuparsi della spending review del dicastero al quale saranno assegnati, con l’obiettivo di centrare gli obiettivi di contenimento delle uscite concordati con la Commissione europea e che fanno parte anche del Pnrr. La manovra ha messo a dieta ferrea i bilanci dei ministeri, con tagli per oltre dieci miliardi di euro in tre anni.

Vengono fatti slittare al prossimo triennio 7,2 miliardi di euro di impegni, mentre altri 3,2 miliardi sono stati cancellati in via definitiva. La tagliola ha colpito le spese previste e finanziate, che tuttavia i ministeri non sono riusciti a spendere. Gli obiettivi di riduzione della spesa corrente per le amministrazioni centrali prevedono risparmi per 500 milioni di euro nel 2026 e 700 milioni nel 2027.

La legge di Bilancio prevede un’ulteriore riduzione di spesa di parte corrente, in termini di risparmi dei ministeri, pari a 354,9 milioni di euro per il 2026, 283,9 milioni di euro per il 2027 e 1,14 miliardi circa a decorrere dal 2028. Il concorso prevede la recluta di 294 unità di personale non dirigenziale con competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, di cui 261 funzionari e 33 unità da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità.

I vincitori del concorso saranno assegnati ai vari ministeri per attuare i tagli alla spesa. Solo alcuni dicasteri assumeranno elevate professionalità: il ministero dell’Economia, quello dell’Interno, il Turismo e il ministero della Cultura. Per quanto riguarda i funzionari, il ministero degli Affari esteri è quello che ne vedrà arrivare di più, 34 in tutto. Altri 33 andranno al Miur, 32 al ministero del Lavoro, 30 a quello dell’Agricoltura. Quindici funzionari taglia-spese andranno infine a lavorare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I principali interventi messi in campo per contenere le spese hanno riguardato la revisione di acquisti e contratti, con la razionalizzazione degli approvvigionamenti tramite convenzioni Consip e accordi quadro. Una spinta determinante è arrivata dalla digitalizzazione dei servizi e dall’utilizzo delle risorse del Pnrr. Quest’anno verrà anche introdotto un sistema di monitoraggio più puntuale della gestione delle risorse pubbliche, con l’obiettivo di migliorare la capacità di programmazione finanziaria dei singoli dicasteri.