Tagli ai fondi salute mentale USA

L’amministrazione ha annunciato il taglio di quasi 2 miliardi di dollari in finanziamenti federali per la salute mentale e il contrasto all’abuso di sostanze. Questo comporterà la cancellazione di circa 2.000 sovvenzioni, interrompendo flussi di risorse precedentemente allocati a diverse organizzazioni territoriali.

Le organizzazioni non-profit locali analizzano la portata di questi tagli, esprimendo preoccupazione per la tenuta dei servizi offerti alla popolazione. La medicina interna e la psichiatria affrontano i disturbi da uso di sostanze come patologie croniche e recidivanti, e la continuità terapeutica è considerata fondamentale per il successo del trattamento.

La comunità medica riconosce lo stretto legame tra la salute mentale e la salute fisica generale. I pazienti affetti da gravi disturbi psichiatrici presentano una maggiore vulnerabilità a malattie cardiovascolari, metaboliche e infettive. La mancanza di fondi per questi programmi può rendere difficile l’accesso a terapie farmacologiche assistite.

La prevenzione primaria e secondaria rappresenta il metodo più efficace per contenere i costi sociali delle patologie croniche. Gli interventi di screening precoce condotti nelle cliniche locali permettono di intercettare il disagio psichico prima che si trasformi in una condizione invalidante o in un disturbo da uso di sostanze severo. La contrazione delle sovvenzioni per questi servizi potrebbe portare a uno spostamento verso una medicina puramente reattiva.

