Tado° presenta il nuovo termostato intelligente wireless X

tado° ha recentemente ampliato la sua offerta con il lancio del Termostato Intelligente Wireless X, una valida alternativa al Termostato Intelligente cablato X per il controllo delle caldaie. Questo nuovo dispositivo è progettato per essere facilmente installato e utilizzato, proponendo una programmazione intuitiva e numerose funzioni che gli utenti possono impostare e dimenticare. Il Termostato vanta un design pluripremiato ed è compatibile con due tipi di interfacce di riscaldamento: relè (on/off, meccanico) e Opentherm (digitale).

Un aspetto distintivo del Termostato Wireless X è la sua capacità di funzionare sia in modo indipendente che come parte di un sistema integrato con più Termostati Intelligenti per Radiatori X. Questo consente un controllo preciso della temperatura in ogni stanza, garantendo così un comfort ottimale. Il prodotto è disponibile in modelli specifici per i Paesi dell’UE e per il Regno Unito, con un controllo dedicato per l’acqua calda in grado di adattarsi ai diversi sistemi di riscaldamento britannici.

Come tutti i dispositivi della gamma tado° X, il Termostato Intelligente Wireless X è un dispositivo Matter che utilizza il protocollo Thread, il quale offre una copertura radio e portata superiori, rendendolo ideale per abitazioni di grandi dimensioni. Inoltre, si distingue per la presenza di un router integrato in grado di gestire la rete mesh Thread, eliminando la necessità di acquistare il Bridge X o di utilizzare dispositivi di terze parti, come l’Apple HomePod Mini, per il funzionamento della rete.

Christian Deilmann, co-fondatore e CPO di tado°, ha sottolineato che le caratteristiche di facilità d’uso e di installazione del nuovo Termostato Intelligente Wireless X, insieme alle sue funzionalità smart, rendono le soluzioni di gestione dell’energia domestica più accessibili a milioni di famiglie in Europa, con un risparmio energetico stimato del 22%. Questo approccio pone tado° all’avanguardia nel migliorare l’efficienza energetica domestica, offrendo ai consumatori un modo semplice e innovativo per ottimizzare i consumi e migliorare il comfort nelle proprie abitazioni.