Tacconi a Verissimo, domani tra ospiti: prima intervista dopo la malattia

Stefano Tacconi tra gli ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin oggi sabato 4 e domani domenica 5 novembre su Canale 5 alle 16.30. L’ex portiere della Juventus rilascerà domani la prima intervista dopo l’aneurisma e l’emorragia cerebrale da cui è stato colpito ad aprile dello scorso anno. Tacconi è appena tornato a casa dopo un lunghissimo percorso in ospedale tra cure e riabilitazione.

La puntata di oggi propone come ospiti Monica Guerritore, Dayane Mello, Nazan Kesal, l’attrice turca che nella soap Terra Amara interpreta Sevda. Quindi Carolina Marconi, guarita dal tumore al sena, e la storia tra Isobel e Cricca nata ad Amici. In studio anche Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, scomparsa 40 anni fa a Roma a soli 15 anni, in una vicenda che ricorda quella di Emanuela Orlandi.

Domani, oltre a Tacconi, Ospiti in studio Iva Zanicchi, Fausto Leali e Benedetta Caretta. Oltre allo spazio per Amici, riflettori sulla storia di Randi Ingerman.