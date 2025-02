Tablet SUAAT 2025: Android 14, 10 Pollici, 20GB RAM, 128GB ROM, WiFi 6, Octa-Core, GMS, 8MP + 5MP, Bluetooth 5.0, con Custodia, Tastiera e Mouse, Blu

88,98€ - 84,53€

Dal marchio

SUAAT è un marchio carismatico

SUAAT ha una grande esperienza nella produzione di tablet PC, creando tablet adatti ai clienti con un’ampia gamma di accessori.

SUAAT è un marchio dinamico.

SUAAT offre un’ampia gamma di tablet Android 14 con molta memoria e schermi uniformi per soddisfare ogni esigenza.

Il tablet è ricco di accessori

【Ultimo Sistema Android 14+Processore Octa-Core】Il tablet S3 viene fornito con l’ultimo Android 14. La velocità del processore del tablet raggiunge i 1.8GHZ, le potenti prestazioni consentono al tablet di funzionare ad alta velocità per supportare il lavoro e i giochi.Abbinato a un processore ad alta velocità da 1.8Ghz, il tablet può eseguire senza problemi attività com6e giochi, automazione dell’ufficio e audio

【Potente Tablet 20GB RAM+128GB ROM+1TB di espansione】Il tablet S3 è dotato di 20 GB di RAM (6 GB di RAM + 14 GB di espansione RAM) e 128 GB di ROM. Il tablet S3 dispone di un’enorme quantità di memoria, che offre spazio sufficiente per eseguire applicazioni, lavorare a lungo e giocare. Inoltre, è possibile inserire una scheda SD per rendere ancora più semplice il download di video e l’archiviazione di foto.

【Doppia fotocamera 5MP+8MP+Sblocco con password】 Il tablet è dotato di fotocamere anteriori e posteriori da 5MP e 8MP. La fotocamera ad alta definizione offre una meravigliosa esperienza di ripresa. Che si tratti di interazioni con la famiglia, gli amici o di scenari naturali freschi, vale la pena di registrarli con la fotocamera. Gli album hanno diversi filtri e possono essere modificati per ottenere le immagini preferite.

【Certificato WideVine L1 + Play Store】Il sistema tablet S3 è dotato di applicazioni Play Store, per cui è possibile scaricare a piacimento i software video e di gioco preferiti. Il sistema è certificato WideVine L1 per proteggere la privacy e la sicurezza durante la navigazione sul web, ed è possibile guardare video ad alta definizione tramite YouTube. Inoltre, il tablet S3 è dotato di una funzione di sblocco facciale che consente di sbloccare il dispositivo in modo semplice e sicuro.

【10 Pollici FHD IPS Display】Il tablet S3 è dotato di uno schermo IPS intelligente da 10 pollici che supporta la riproduzione video FHD 1080p, con una qualità dell’immagine chiara e un tocco sensibile. Fornisce colori chiari e ricchi in diversi ambienti e filtra la luce blu. Questo schermo offre un’esperienza forte e fa un ottimo lavoro per ridurre al minimo i danni agli occhi.

【WIFI 6 e Bluetooth 5.0】Il tablet S3 supporta il WiFi6 con nuovi canali di ricezione e trasmissione Wi-Fi che migliorano la velocità e la stabilità delle connessioni di rete. Il tablet è dotato di Bluetooth 5.0 ; è possibile collegare mouse e tastiera Bluetooth tramite Bluetooth 5.0. Inoltre, è possibile trasferire i file in modo rapido e stabile tramite il Bluetooth 5.0.

【Batteria extra large con capacità di 6000mAh】Lo Smart Tablet S3 è dotato di una batteria extra large da 6000 mAh per una lunga durata. Nelle impostazioni è possibile scegliere tra due modalità, risparmio energetico o super risparmio energetico. In questo modo si prolunga il tempo di utilizzo del tablet. Grazie alla capacità ottimizzata della batteria, è possibile ascoltare musica e guardare film in tutta tranquillità.

【Assemblaggio di tablet + servizio di qualità】Quando acquistate il tablet S3, avrete a disposizione tastiera, mouse, cavo dati, caricabatterie, convertitore OTG, custodia in pelle protettiva, pellicola protettiva e altri accessori. È possibile utilizzare questi accessori per assemblare un computer portatile. Questo sarà comodo per il vostro lavoro. Abbiamo un team con una capacità di servizio eccezionale. Se avete domande sul tablet PC, non esitate a contattarci.