Tablet Android 14 10″ 22GB RAM 128GB

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €99.99

⭐ Valutazione: / 5

10 Inch Android 14 Tablet, 22GB RAM+128GB ROM/TF 1TB, 8-Core 2.0GHz, 8000mAh, UFS 2.1 Flash, Dual WiFi, BT5.0, 8MP+5MP, Metal Body, Widevine L1, with Keyboard and Mouse, Grey

Scopri il nostro 10 Inch Android 14 Tablet: la scelta perfetta per una esperienza di utilizzo senza compromessi!

Siamo lieti di presentarti il nostro ultimo tablet, progettato per offrirti una esperienza di utilizzo unica e senza compromessi. Il nostro obiettivo è quello di portare prodotti di alta qualità a ogni persona, a ogni casa e a ogni organizzazione, per un mondo completamente connesso e intelligente.

Caratteristiche tecniche impressionanti

Il nostro tablet è dotato di un processore Octa-Core Unisoc T606 da 2.0GHz, che offre prestazioni elevate e una grafica più fresca e realistica grazie alla GPU Mail-G57. Con 22GB di RAM (6GB + 16GB di espansione) e 128GB di memoria di archiviazione ad alta velocità, potrai eseguire più attività contemporaneamente senza problemi. Inoltre, il tablet supporta la tecnologia UFS 2.1, che migliora notevolmente la velocità di download.

Vantaggi pratici

Lunga durata della batteria : il nostro tablet ha una batteria da 8000mAh che ti consente di utilizzarlo per tutto il giorno senza interruzioni.

: il nostro tablet ha una batteria da 8000mAh che ti consente di utilizzarlo per tutto il giorno senza interruzioni. Schermo touch intelligente : il nostro schermo da 10,1 pollici con protezione degli occhi è progettato per offrire una visione immersiva, con grafica brillante e chiara.

: il nostro schermo da 10,1 pollici con protezione degli occhi è progettato per offrire una visione immersiva, con grafica brillante e chiara. Supporto per Widevine L1 e Netflix HD : goditi video di alta qualità per un’esperienza immersiva.

: goditi video di alta qualità per un’esperienza immersiva. Design robusto e elegante: il nostro tablet ha un design in metallo unibody robusto e leggero, con un profilo sottile di 7,8 mm e un peso di soli 488g.

Acquista con fiducia

Il nostro tablet include una tastiera Bluetooth, un mouse, un adattatore OTG, un caso, un dispositivo di caricamento, un protettore dello schermo e altri accessori, eliminando la necessità di acquistare altri accessori. Se hai bisogno di aiuto, il nostro team tecnico e di assistenza clienti è sempre a disposizione. Non aspettare! Acquista il nostro 10 Inch Android 14 Tablet oggi stesso e scopri una nuova dimensione di utilizzo!