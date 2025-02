Tablet Android 13 GOODTEL da 10 pollici – 10GB RAM, 64GB ROM espandibile a 1TB, Quad-Core, 5G, WiFi, GPS, Bluetooth 5.0, 8MP + 5MP, con custodia, tastiera e mouse – Rosso

279,00 € - 69,99€

【Android 13 + processori 2GHz】Il tablet G2 è dotato del sistema operativo Android 13 veloce, intelligente e sicuro, con un potente processore da 2GHz per un’esperienza di streaming efficiente e fluida. Impostazioni più personalizzate con widget, schermo diviso, controllo genitori e controllo multiutente. Crittografia dei dati, autorizzazioni utente e gestione delle notifiche per una migliore protezione dei dati. Accesso a milioni di app tramite il Play Store

【10 GB di RAM + 64 GB di ROM + 1 GB espandibile】G2 dispone di 10 GB di RAM (4 GB di RAM + 6 GB di estensione RAM) e 64 GB di ROM. Supporta un’estensione di memoria MicroSD/TF (4 Go-1 TB), che può essere configurata come memoria aggiuntiva o memoria portatile per il tablet. La grande memoria del tablet G2 offre una capacità sufficiente per eseguire applicazioni e archiviare dati

【Schermo da 10 pollici + batteria da 6000 mAh + altoparlanti stereo】Il tablet G2 è dotato di un display IPS da 10 pollici a colori vivaci e piacevole al tatto. Una batteria integrata da 6000 mAh di grande capacità, combinata con un sistema operativo efficiente e un sistema di risparmio energetico, consente al tablet di funzionare a lungo. G2 dispone di 2 altoparlanti stereo il cui suono è chiaro e luminoso e ti consente di goderti un suono surround 3D e un’esperienza visiva

【Connettività + connettività】il tablet G2 supporta WLAN 5G e WLAN 2,4G per una compatibilità eccezionale e download ad ad alta velocità per reti domestiche, campus e punti di accesso. Bluetooth 5.0 e AGPS integrati: Bluetooth 5.0 può collegare diversi dispositivi Bluetooth in modo rapido e stabile, mentre AGPS consente un posizionamento e una navigazione accurati tramite una connessione di rete. Il G2 ha una porta di tipo C, un jack per cuffie AUX da 3,5 mm e una porta per schede SD/TF

【Tablet e laptop 2 in 1】La confezione contiene molti accessori: mouse, tastiera, custodia, adattatore OTG, pellicola protettiva per schermo e caricabatterie. È possibile configurare il tablet come un laptop da 10 pollici. La confezione del tablet è ordinata e raffinata. Offriamo ad ogni cliente un servizio post-vendita soddisfacente. Se hai bisogno di aiuto, non dimenticare di contattarci. Grazie mille