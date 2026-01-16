7.8 C
Da stranotizie
Tablet Android 11″ 8GB RAM 256GB WiFi 90Hz

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €339.00 – €246.00

⭐ Valutazione: / 5

Samsung Galaxy Tab A11+, Android Tablet, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0″ 90Hz Display, Silver [Italian Version]

Scopri il Galaxy Tab A11+, il tablet Android perfetto per te!

Il Galaxy Tab A11+ è un dispositivo moderno, elegante e potente, progettato per offrirti un’esperienza di utilizzo senza pari. Con il suo design premium e il profilo affusolato, si adatta perfettamente al tuo stile quotidiano. Disponibile nei classici colori Gray e Silver, questo tablet è pronto a diventare il tuo compagno di avventura.

Prestazioni ottimizzate e potenza migliorata

Il Galaxy Tab A11+ vanta un CPU e una GPU potenziati, garantendo prestazioni ottimali e senza interruzioni per qualsiasi utilizzo, dal gaming alle maratone di streaming, al lavoro in multitasking. Inoltre, con la ricarica ultra rapida da 25W, puoi godere di un’energia costante e senza interruzioni.

Vantaggi pratici:

  • Multitasking veloce e continuo: fino a 8 GB di memoria per un utilizzo senza pause
  • Archiviazione espandibile: fino a 256 GB di spazio di archiviazione e possibilità di espansione fino a 2 TB con una scheda microSD
  • Display luminoso e nitido: frequenza di aggiornamento di 90 Hz per un’esperienza visiva fluida e naturale
  • Videochiamate nitide e naturali: fotocamera frontale da 5 MP per vedere ogni sorriso e espressione con dettagli realistici
  • Suono avvolgente: doppi altoparlanti con tecnologia Dolby per un’esperienza audio ricca e multidimensionale

Perché scegliere il Galaxy Tab A11+?

  • Design elegante e premium
  • Prestazioni ottimizzate e potenza migliorata
  • Display luminoso e nitido con frequenza di aggiornamento di 90 Hz
  • Fotocamera frontale da 5 MP per videochiamate nitide e naturali
  • Doppi altoparlanti con tecnologia Dolby per un suono avvolgente

Acquista ora il tuo Galaxy Tab A11+ e scopri un mondo di possibilità!

