Tablet Android 11″ 8GB RAM 256GB WiFi 90Hz

Samsung Galaxy Tab A11+, Android Tablet, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0″ 90Hz Display, Silver [Italian Version]
Scopri il Galaxy Tab A11+, il tablet Android perfetto per te!
Il Galaxy Tab A11+ è un dispositivo moderno, elegante e potente, progettato per offrirti un’esperienza di utilizzo senza pari. Con il suo design premium e il profilo affusolato, si adatta perfettamente al tuo stile quotidiano. Disponibile nei classici colori Gray e Silver, questo tablet è pronto a diventare il tuo compagno di avventura.
Prestazioni ottimizzate e potenza migliorata
Il Galaxy Tab A11+ vanta un CPU e una GPU potenziati, garantendo prestazioni ottimali e senza interruzioni per qualsiasi utilizzo, dal gaming alle maratone di streaming, al lavoro in multitasking. Inoltre, con la ricarica ultra rapida da 25W, puoi godere di un’energia costante e senza interruzioni.
Vantaggi pratici:
- Multitasking veloce e continuo: fino a 8 GB di memoria per un utilizzo senza pause
- Archiviazione espandibile: fino a 256 GB di spazio di archiviazione e possibilità di espansione fino a 2 TB con una scheda microSD
- Display luminoso e nitido: frequenza di aggiornamento di 90 Hz per un’esperienza visiva fluida e naturale
- Videochiamate nitide e naturali: fotocamera frontale da 5 MP per vedere ogni sorriso e espressione con dettagli realistici
- Suono avvolgente: doppi altoparlanti con tecnologia Dolby per un’esperienza audio ricca e multidimensionale
Perché scegliere il Galaxy Tab A11+?
- Design elegante e premium
- Prestazioni ottimizzate e potenza migliorata
- Display luminoso e nitido con frequenza di aggiornamento di 90 Hz
- Fotocamera frontale da 5 MP per videochiamate nitide e naturali
- Doppi altoparlanti con tecnologia Dolby per un suono avvolgente
Acquista ora il tuo Galaxy Tab A11+ e scopri un mondo di possibilità!
