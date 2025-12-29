4.2 C
Tablet Android 10" 24GB RAM, Octa Core, WiFi 6, 2 in 1

Tablet Android 10” 24GB RAM, Octa Core, WiFi 6, 2 in 1

Prezzo: €119.99 – €84.99

Android 15 Tablet 10 Inch, 24GB RAM+128GB ROM, Octa Core 2.0GHz /WiFi 6+2.4G/GMS/5000mAh/Bluetooth 5.2/Widevine L1/8MP+5MP/Tablet 2 in 1 with Keyboard, Mouse, Headphones, Pen and Case

Scopri il Potenziale del Nostro Tablet Android 15

Il nostro tablet Android 15 da 10 pollici è progettato per offrire prestazioni fluide e multitasking avanzato grazie al sistema Android 15 con AUMI AIOS. Il potente processore octa-core garantisce velocità e stabilità, mentre i 24GB di RAM (4GB fisici + 20GB virtuali) ti consentono di gestire più app senza rallentamenti. Con 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB, hai abbastanza spazio per documenti, foto e video. Ideale per studio, lavoro e intrattenimento.

Un Set di Accessori Completo

Il nostro tablet include un set di accessori completo, tra cui tastiera Bluetooth, cuffie, penna touch, mouse wireless e custodia protettiva pieghevole. Ciò lo rende un vero e proprio dispositivo 2 in 1. La tastiera offre una scrittura confortevole, le cuffie un suono chiaro e la penna un controllo preciso. Con il mouse navigi facilmente e la custodia protegge il tablet mentre funge anche da supporto. Una soluzione versatile per studenti e professionisti.

Vantaggi Pratici:

    • Prestazioni fluide e multitasking avanzato
    • Set di accessori completo per una maggiore produttività
    • Display IPS da 10 pollici con risoluzione 800×1280 per immagini nitide e vivide
    • Supporto Widevine L1 per lo streaming HD da piattaforme come Netflix e Prime Video
    • Batteria a lunga durata da 5000mAh con gestione intelligente

Connettitività e Sicurezza

Il nostro tablet è compatibile con Wi-Fi 6 a doppia banda e Bluetooth 5.4, offrendo connessioni stabili e veloci con vari dispositivi. La batteria da 5000mAh con gestione intelligente garantisce ore di utilizzo continuo riducendo la necessità di ricariche frequenti. Include anche il riconoscimento facciale per un blocco sicuro e veloce e la funzione di schermo diviso per una produttività ottimizzata, perfetta per lavoro e intrattenimento.

Garanzia e Supporto

Il nostro tablet Android 15 è certificato GMS, garantendo la piena compatibilità con i servizi Google e la modalità di protezione per bambini per un utilizzo familiare sicuro. Il pacchetto include tablet, tastiera, cuffie, penna touch, mouse, custodia, caricabatterie e manuale. Il nostro tablet è supportato da una garanzia ufficiale di 12 mesi, con un servizio clienti pronto a fornire assistenza rapida e affidabile.

Acquista Ora e Scopri il Potenziale del Nostro Tablet Android 15!

