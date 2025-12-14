Tablet Android 10” 128GB RAM 30GB, WIFI 5G, Tastiera

🔥 Offerta Amazon
Android Tablet 15 [30 GB RAM 128 GB ROM] (1TB/TF Expandable), 10 Inches, 8000 mAh, WIFI 5G/BT5.0/OTG, Face ID, Metal Body Tablet with Keyboard, Mouse and Protective Case – Black
Scopri il nostro Android Tablet 15: la perfetta combinazione di tecnologia e praticità
Il nostro tablet Android 15 è dotato di un sistema operativo completamente aggiornato, che assicura una gestione più intelligente e conveniente, proteggendo al contempo la sicurezza delle informazioni personali. Grazie all’assistente AI, è possibile effettuare ricerche rapide e impostare facilmente la data e l’ora.
Caratteristiche tecniche di alto livello
- 30 GB di RAM (8 GB di RAM fisica + 22 GB di RAM espandibile) per un’esperienza di utilizzo ancora più fluida
- 128 GB di ROM per installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno, con la possibilità di espandere la memoria con carte Micro SD fino a 2 TB
- Batteria da 8000 mAh per un uso continuo, con modalità di risparmio energetico intelligente per estendere ancora di più la durata della batteria
Connettività e audio di alta qualità
- Wi-Fi 5G duale canale per una connessione internet più stabile e veloce
- Bluetooth 5.0 per una connessione più stabile e una maggiore distanza di trasmissione
- Due altoparlanti stereo per un’esperienza audio immersiva
- Supporto per la proiezione Wi-Fi e la visualizzazione split-screen per un’esperienza di lavoro e intrattenimento più confortevole
Vantaggi pratici
- Utilizza il tablet come un PC grazie alla tastiera e al mouse inclusi
- Goditi di una maggiore produttività e comodità grazie alle funzionalità di lavoro e intrattenimento
Acquista il nostro Android Tablet 15 e scopri una nuova era di tecnologia e praticità!
