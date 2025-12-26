Tablet Android 10″ 128GB, 30GB RAM, WiFi 5G

🔥 Offerta Amazon
Android Tablet 15, 10 Inch, 30GB RAM, 128GB ROM (expandable up to 1TB), 8000mAh, WiFi 5G/2.4G, Widevine L1 with Keyboard and Mouse -Violet
Scopri il Potenziale del Nuovo Android Tablet 15
Il nostro tablet Android 15 è il dispositivo perfetto per chi cerca una soluzione pratica e versatile per lavoro, studio e svago. Con il suo sistema operativo Android 15 aggiornato, offre un’esperienza utente intelligente e sicura, con una gestione dei processi più fluida e un assistente AI che comprende con precisione i comandi vocali.
Caratteristiche Tecniche
- Schermo IPS da 10 pollici
- 30 GB di RAM (8 GB di RAM + 22 GB di RAM espandibile)
- 128 GB di ROM, espandibili fino a 1 TB
- Batteria da 8000 mAh
- Connessione Wi-Fi 5G/2.4G
- Supporto Widevine L1
- Tastiera e mouse inclusi
Vantaggi Pratici
- Multitasking senza problemi: grazie ai 30 GB di RAM, puoi eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.
- Stoccaggio abbondante: con 128 GB di ROM e la possibilità di espandere fino a 1 TB, puoi archiviare tutti i tuoi file, foto e video senza preoccupazioni.
- Connessione veloce e stabile: il Wi-Fi 5G/2.4G e il Bluetooth 5.0 ti offrono una connessione rapida e sicura.
- Intrattenimento di alta qualità: il tablet supporta la riproduzione di contenuti in alta definizione grazie al supporto Widevine L1.
Un’esperienza di utilizzo completa
Il nostro tablet Android 15 è accompagnato da una serie di accessori utili, tra cui una tastiera, un mouse e una custodia protettiva. Questo lo rende il compagno ideale per qualsiasi attività, dal lavoro alla scuola, dall’intrattenimento alla creazione di contenuti.
