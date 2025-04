T-Shirt Uomo Levi’s SS Original Housemark

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

14,99€

(as of Apr 20, 2025 08:50:38 UTC – Details )

Prezzo:





Alcune cose sono ottime così come sono. La nostra T-shirt Original Housemark è una di queste. È per questo motivo che con lei abbiamo optato per la semplicità, dotandola di un taglio intramontabile e di una stampa inconfondibile.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 37 x 17,4 x 6,3 cm; 160 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 maggio 2022

Produttore ‏ : ‎ Levi’s

ASIN ‏ : ‎ B0B29MV5ZZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ 56605-0146

Categoria ‏ : ‎ Uomo