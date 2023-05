T-shirt stampata maniche corte

Sockarrats Collection. t-shirt in cotone Ispirazione foodie con deliziose conchiglie. Tessuto in Cotton Nature, le fibre naturali di questo materiale donano morbidezza e adattabilità. Personalità e carattere danno forma alla nuova biancheria intima maschile per l’uso quotidiano.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan