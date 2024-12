SZA – Scopri il video del nuovo singolo “DRIVE”

È uscito “SOS Deluxe: LANA”, la versione estesa dell’acclamato album SOS di SZA. Tra i nuovi brani, spicca il singolo “DRIVE”, scritto da SZA e prodotto da ThankGod4Cody e Billy Lemon. Il video ufficiale è diretto da Bradley Calder e presenta Ben Stiller, ed è già disponibile online. Questo progetto rappresenta un momento decisivo per SZA, che si conferma una delle voci più influenti nel panorama musicale attuale. Nel 2024, l’artista ha ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’Hal David Starlight Award dalla Songwriters Hall of Fame e numerosi premi ai iHeartRadio Awards, Billboard Music Awards e BRIT Awards.

Il successo di SOS continua a stupire: ha superato i 5 miliardi di stream globali, ottenendo 5 certificazioni di platino dalla RIAA e mantenendo una posizione stabile nella Billboard 200 per quasi due anni. Tra i brani più iconici ci sono “KISS ME MORE” e “Good Days”, entrambi certificati 7 volte platino, insieme alla hit “KISS BILL”, che ha ricevuto il platino anche in Italia e gode di grande popolarità sulle piattaforme globali.

SOS Deluxe: LANA celebra un anno memorabile per SZA, indirizzandola verso nuove vette artistiche e un pubblico in continua espansione. La pubblicazione di questo nuovo progetto non solo rafforza il suo status, ma evidenzia anche la sua abilità nel creare musica che risuona profondamente con il pubblico. La colonna sonora del suo successo dimostra come SZA riesca a catturare le emozioni e le esperienze delle sue fan, aumentando ulteriormente la sua influenza nel panorama musicale moderno.

Per coloro che vogliono esplorare le nuove sonorità di SZA, il disco è disponibile in streaming. Gli appassionati possono seguire la sua musica e le sue attività tramite il suo sito web e i suoi canali social ufficiali. Con il suo approccio innovativo e la sua visione unica, SZA continua a delineare la propria traiettoria nel mondo della musica, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei suoi ascoltatori.