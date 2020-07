Le migliori canzoni dei System of a Down: da Toxicity ad Aerials, ecco i cinque brani più importanti della band di origine armena.

I System of a Down sono una band heavy metal californiana e i membri della band, Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan, sono tutti di origini armene. Hanno raggiunto successo con i loro cinque album in studio, singoli e canzoni di successo che hanno vinto numerosi premi e hanno venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo.

Sono spesso considerati come un esempio della grande musica nu-metal degli anni ’90 e 2000, sono ben noti per i testi ambigui sulla politica e problemi con la nazione (da qui il loro nome, che suggerisce di abbattere un sistema corrotto). Nelle loro canzoni ci sono anche elementi di musica mediorientale e una miscela di altri generi come il rock progressivo, il folk e persino il jazz, rendendo il loro suono abbastanza unico e facilmente riconoscibile.

System of a Down, le canzoni più amate

Iniziamo con Toxicity, canzone presente nell’album omonimo uscito nel 2001.

La “tossicità” riguarda il veleno e l’inquinamento, in particolare, un fan ha teorizzato che il testo fosse riferito all’inquinamento dell’Armenia, dapprima società felice e luminosa, poi diventata paese avvelenato e danneggiato che è ora.

Passiamo a Chop Suey!, brano contenuto nell’album Toxicity, pubblicato nel 20001.

Questa è generalmente la prima canzone che viene in mente quando vengono menzionati i System of a Down. Molti fan ipotizzano che “Chop Suey” parli di religione e altri sostengono che si dicuta di abusi domestici o di minori. È stato nominato per un Grammy per la migliore performance metal ed è stato classificato come il miglior brano hard rock del 21° secolo da Loudwire. Chop Suey è il piatto cinese – fatto di verdure – che Serj Tankian degusta in varie parti del video.

C’è, poi, B.Y.O.B, brano contenuto nell’album Mezmerize, pubblicato nel 2005.

Molte persone conoscono questa canzone del popolare videogioco Rock Band 2. È una folle canzone metal sugli orrori della guerra, del lavaggio del cervello e della propaganda.

System of a Down: Sugar e Aerials

Sugar è un brano contenuto nell’album System of a Down, pubblicato nel 1999.

Riguarda il modo in cui i media e l’establishment controllano le persone normali, come è fortemente espresso nella breve clip prima della canzone nel loro video ufficiale. Parla anche del modo in cui non reagiamo all’influenza dei media, ma accettiamo di essere banali, eliminando le nostre frustrazioni su coloro che ci sono vicini.

Infine, menzioniamo Aerials, brano presente nell’album Toxicity, uscito come singolo nel 2002.

Molte persone conoscono la canzone Aerials, in quanto è una delle più popolari dei SOAD. Alcuni dicono che la canzone parla di come gli esseri umani possano essere incredibilmente vicini e stupidi a volte. Altri dicono che riguarda l’illuminazione religiosa o spirituale e altri affermano che parla del fatto di come le persone si perdano nella folla e dimenticano chi siano veramente.

