Pubblicato il video ufficiale di Genocidal Humanoidz, nuovo brano dei System of a Down, in cui proventi andranno in beneficenza.

I System of a Down hanno pubblicato un nuovo video musicale per Genocidal Humanoidz, singolo che li vede ritornare insieme sulla scena musicale. Co-diretto dal bassista Shavo Odadjian e Adam Mason, il nuovo video presenta un’animazione oltre alla performance ed è stato presentato al termine di un evento in live streaming al fine di raccogliere fondi per cause umanitarie: le organizzazioni no profit Armenia Fund e Armenia Wounded Heroes Fund.

System of a Down, il video del nuovo singolo Genocidal Humanoidz

Alla fine dell’anno scorso, i System Of A Down hanno pubblicato nuova musica, dopo 15 anni di silenzio.

I due singoli, Protect the Land e Genocidal Humanoidz, sono serviti sia per raccogliere fondi che per dare maggiore consapevolezza internazionale circa il conflitto in Armenia e Artsakh.

Il video di Genocidal Humanoidz:

Durante il fine settimana, la band ha anche tenuto un evento in live streaming che, insieme ai proventi dei singoli su Bandcamp, ha raccolto fondi per l’Armenia Fund. Il live streaming dei System Of A Down ha incluso la prima mondiale del video musicale di Genocidal Humanoidz, ora disponibile su YouTube gratuitamente insieme all’intero live streaming.

Il video di Genocidal Humanoidz: un ritratto della guerra in Armenia

Diretto da Shavo Odadjian e Adam Mason, il video di Genocidal Humanoidz combina riprese in studio dei SOAD con potenti animazioni. L’animazione in bianco e nero dipinge un cupo ritratto delle rovine e della devastazione causate dalla guerra, nonché dei bambini che vengono abbandonati per percorrere questo terreno pericoloso. I riff di chitarra vertiginosi dei SOAD e le voci di Serj Tankian e Daron Malakian creano una giustapposizione che accoppia la velocità violenta della musica con le conseguenze del conflitto globale.