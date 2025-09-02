System Architect – Roma

Scientia Consulting Srl è una ICT Company con 20 anni di presenza sul mercato. Siamo in fase di espansione e stiamo cercando:
Posizione: System Architect
Sede: Roma
Requisiti:
- Esperienza nella progettazione di sistemi
- Conoscenza di architetture cloud
- Capacità di lavorare in team
- Ottime doti comunicative
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
- Smart working
Se sei interessato, invia il tuo CV!
