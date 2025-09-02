System Architect – Roma

Scientia Consulting Srl è una ICT Company con 20 anni di presenza sul mercato. Siamo in fase di espansione e stiamo cercando:

Posizione: System Architect

Sede: Roma

Requisiti:

Esperienza nella progettazione di sistemi

Conoscenza di architetture cloud

Capacità di lavorare in team

Ottime doti comunicative

Benefit:

Contratto a tempo indeterminato

Formazione continua

Ambiente di lavoro dinamico

Smart working

Se sei interessato, invia il tuo CV!