System Architect – Roma

Scientia Consulting Srl è una ICT Company con 20 anni di presenza sul mercato. Siamo in fase di espansione e stiamo cercando:

Posizione: System Architect
Sede: Roma

Requisiti:

  • Esperienza nella progettazione di sistemi
  • Conoscenza di architetture cloud
  • Capacità di lavorare in team
  • Ottime doti comunicative

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Smart working

Se sei interessato, invia il tuo CV!


System Architect – Roma

System Architect cercasi per progettazione di soluzioni ICT. Richiesta esperienza in architetture cloud. Opportunità di crescita professionale.

