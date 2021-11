Syria ha vinto Star in the Star e considerando il disinteresse più totale del pubblico nei confronti della trasmissione, probabilmente non se lo ricorda più neanche lei.

Intervistata da SuperGuidaTv, Syria ha così commentato l’esperienza sotto la maschera al fianco di Ilary Blasi.

“Surreale, diversa, nuova. Un’esperienza che non pensavo di poter vivere nella mia vita e quando è arrivata, dal momento in cui in tutti questi anni di musica non mi sono fatta mancare niente, ho detto perché no proviamola. In fondo si tratta di cantare, soprattutto ho scelto la mia artista preferita”.

E ancora:

“È molto faticoso c’è stato un lavoro straordinario, un’ottima organizzazione da parte della produzione. Noi andavamo a fare le prove con un passamontagna nero, con degli occhiali che coprivano il volto. Per fortuna in studio chiusi con il vocal coach eravamo più liberi. Non potevamo parlare con nessuno, nemmeno tra colleghi. Un’abitudine al mutismo, se non per parlare solo con qualcuno della produzione a cui chiedere aiuto”.

In merito alle polemiche sul format, Syria ha dichiarato:

“Sul format se ne sono dette di tutti colori, io voglio anche lanciare una lancia a favore di questo programma perché chiaramente il luogo comune è che arriva questo programma e che potrebbe sembrare simile ad altri. In verità il paragone a mio avviso non c’è e non si doveva fare proprio. Capisco il discorso della somiglianza, magari delle maschere, può avere ogni tanto mandato fuori strada. Poi oltre alle maschere c’era la canzone dal vivo, l’artista sotto che ha scelto di fare quel personaggio per tutte le puntate, quindi alla fine non è che poi è andata proprio come l’altro programma. È stato fatto un lavoro diverso anche di scelta, perché una volta scelto quell’artista si doveva portare fino alla fine. Io ho fatto tante cose nella vita e se ho scelto di farlo e perché ho colto veramente un lavoro profondo dietro questo programma”.

Syria ad X Factor: bocciata due volte nel ruolo di giurata

La cantante non parteciperebbe mai ad un reality show (né GF Vip, né Isola) come neanche a format musicali tipo Ora O Mai Più (“già il titolo mi mette a disagio”), però in passato ha provato a ricoprire il ruolo di giudice ad X Factor. Senza però riuscirci.

“Ci ho provato due volte: l’anno che presero Anna Tatangelo e l’anno in cui presero Arisa, proprio in quegli anni lì facemmo delle audizioni carine e poi andò come andò. Proprio per dirti che è accaduto e che mi sarebbe piaciuto poterlo fare”.

Nel dubbio, non disdegnerebbe Pechino Express.