Syntech – Adattatore USB C femmina a USB maschio (3 pezzi), convertitore da tipo C a USB A, compatibile con computer portatili, power bank, caricabatterie…

Descrizione prodotto

Syntech adattatore usb c femmina a usb maschio

Hai un problema con la giusta corrispondenza dell’interfaccia?

Basta ordinare l’adattatore Syntech da USB C a USB Maschio. Un adattatore che risolve tutti i tuoi problemi di compatibilità USB-C. Converte una porta USB Tipo-A 2.0 in una porta USB-C, fornendo una ricarica stabile e una trasmissione dati veloce.

Funziona SOLO come USB. L’adattatore non può trasmettere HDMI, VGA o qualsiasi altro tipo di segnale video.

Ricarica stabile ed efficiente

Questo adattatore supporta una velocità di ricarica stabile, fino a 5V/3A, 9V/2A. È la scelta ideale per i telefoni e i tablet.

Da notare:

1 – La velocità di ricarica può essere influenzata dal cavo e dall’alimentazione scelti.

2 – Il presente adattatore può caricare telefoni e tablet ma non può caricare un computer portatile.

3 – Non è consigliabile acquistare questo adattatore per caricare Magsafe a meno che l’alimentatore non fornisca la piena potenza di 15 W o più.

Versione aggiornata

Questa è una versione aggiornata in grado di supportare la ricarica del nuovo iPad Pro, come iPad Air 4 e iPad Pro 2020/2018.

All’utente con caricabatterie Magsafe:

Se desideri utilizzare questo adattatore sul tuo caricatore Magsafe, assicurati che l’adattatore di alimentazione fornisca una potenza di 15W o superiore. Per esempio, non supporta gli adattatori 5V/1A, 5V/2A, 5V/2.5A.

Facile e sicuro da usare

Basta collegare ed è pronto all’uso. Non è necessaria alcuna installazione. La resistenza incorporata di 4.7kΩ nell’adattatore USB C a USB maschio limita la corrente elettrica massima per la sicurezza e l’affidabilità.

Piccolo e pratico

Abbastanza piccolo da poterlo lasciare nella porta USB senza doverlo staccare durante gli spostamenti. Il mini adattatore USB è di dimensioni ridotte e ideale per i viaggi.

L’adattatore offre una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps tra i dispositivi collegati e supporta una velocità di ricarica standard.

Da notare che la velocità di ricarica è determinata principalmente dal cavo e dal caricatore.

Compatibilità universale: Trasforma le porte USB in porte USB C per collegare periferiche USB C a dispositivi con porte USB A integrate. Ti consente di collegare telefoni, tablet, unità flash, mouse, hub e altre periferiche USB C ai tuoi computer portatili e caricabatterie con USB normale

Facile da usare: Nessuna installazione richiesta. Basta collegare ed è pronto all’uso. Super piccolo, può essere lasciato sulle porte USB A per tutto il tempo. Questo adattatore non può trasmettere alcun segnale video. Per esempio, non puoi usarlo per collegare l’adattatore USB C a HDMI

Veloce e stabile: Offre una velocità di trasferimento dati USB 2.0 fino a 480 Mbps e supporta un’uscita di potenza sufficiente per la ricarica. Nota: non è consigliabile acquistare questo adattatore usb c usb per l’uso sul caricabatterie Magsafe a meno che l’alimentatore non fornisca la piena potenza di 15 W o più

Design portatile e compatto: piccolo, pratico da portare in giro e da lasciare attaccato sui dispositivi

Durevole e affidabile: L’involucro di alluminio di alta qualità dell’adattatore usb c è stato sottoposto anche a una prova di resistenza alla flessione e ha dimostrato di essere resistentissimo e ideale per ogni uso. Con una resistenza di 56KΩ, questo usb c adattatore assicura la ricarica e il trasferimento dei dati in modo sicuro

8,99 €