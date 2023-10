Syntech Adattatore da USB C a USB [2 pezzi], Adattatore USB Type C, Conversione da Thunderbolt 4/3 a USB 3.1/3.0/2.0 per iPhone 15 Pro Max MacBook Pro 2021 MacBook Air, Galaxy S9/S8/Tab S3, Dell XPS

Descrizione prodotto

Unico, minimalista e di alta qualità

Trasforma la USB C in USB

Questo adattatore da USB C a USB è compatibile con qualsiasi laptop/tablet/smartphone con una porta Type-C. L’adattatore permette di collegare accessori/cavi USB standard a un dispositivo USB-C o Thunderbolt 3.

Unisci eleganza e funzionalità

Il design è il fondamento di Syntech. Questo piccolo adattatore è una combinazione di eleganza e funzionalità. L’adattatore si presenta con uno stile minimalista metallizzato e un rilievo lucido anti-scivolo.

La nostra filosofia del prodotto è orientata al dettaglio

Il prodotto è progettato tenendo conto di casi e situazioni di utilizzo quotidiano. Facciamo del nostro meglio per risolvere ogni potenziale problema per rendere il nostro prodotto durevole e utile.

Dispositivi compatibili (elenco non completo)

Computer portatili e tablet:

MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook 2017/2016/2015, MackBook Air 2020/2019/2018

Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy Book, HUAWEI Matebook, Chromebook Pixel

Dell XPS 15/13, Surfacebook 2, HP Spectre X360 / HP Envy X2, Lenovo Miix 630

iPad Pro 2020/2018, iPad Air 4

Telefoni:

Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10 + / S10 E/ S9 / S9+ / S8 / S8+, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ / Note 9 / Note 8

Samsung Galaxy A71/A70/A51/A50/A50s/A30/A30s/A20/A5 (2017)

LG G5 / G6 / V20 / V30 / V35 / V40 / V50, Sony Xperia XZ / XZ Premium / XZ1 / XA1 / X Compact

Huawei P40/P30/P20/Mate 10/Mate 30/Mate 20, Google Pixel 3a/3a XL/3/3XL/2/2XL

Progettato per durare

I connettori USB C maschio e USB3 femmina sono progettati per essere inseriti e disinseriti fino a 10000 volte.

Compatto & Delicato

L’adattatore ultra piccolo è realizzato con una goffratura minimalista e delicata antiscivolo metallica in lega di zinco.

Per gli utenti di tablet / telefono

La lunghezza della porta maschio è progettata per connettersi perfettamente al computer portatile. Pertanto, quando si collega l’adattatore a tablet e telefoni, potrebbe essere necessario rimuovere la custodia per assicurarsi che l’adattatore rimanga saldamente inserito nella porta USB C.

Attenzione:

Quando si collega l’adattatore al telefono, assicurarsi che il telefono supporti la funzione OTG. In caso contrario, non può essere collegato alle periferiche. Alcuni telefoni non possono leggere il disco rigido esterno a causa di un’alimentazione insufficiente.

Questo adattatore USB 3.0 è compatibile con dispositivi che richiedono meno di 4,5 watt (5v, 0,9A). Non consigliamo di collegarlo a dispositivi come alcuni dischi esterni che richiedono più di 4,5w di potenza, in quanto l’adattatore non è in grado di fornire una potenza sufficiente per funzionare.

Porta 1

USB C / Type C USB 3.0 USB C HDMI 2.0 Displayport 1.2

Porta 2

USB 3.0 USB C / Type C USB 3.0 4 porte HDMI 2.0 Displayport 1.2

Compatibilità universale: Questo adattatore da USB C a USB è compatibile con iPhone 15 Pro Max Apple MacBook Pro dal 2016 e MacBook Air dal 2018 e la maggior parte dei computer portatili, tablet e smartphone iphone, samsung ecc., con una porta USB di tipo C

Facile da usare e velocità USB3: Plug and work; Inserisci l’estremità USB C dell’adattatore in una porta USBC, e poi collega il tuo flash drive o altri dispositivi USB A standard; grazie a questo adattatore USB C a USB puoi anche sincronizzare o caricare il tuo telefono

Connettori: Progettato per garantire la massima durata, i connettori USBC maschio e USB3 femmina sono progettati per essere collegati e scollegati fino a 10000 volte

Compatto e facile da usare: Plug and play, nessun driver richiesto; struttura semplice, leggera e portatile